Генерал-майор запаса СБУ оценил возможность смены власти в России

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил возможность смены власти в России и появления безопасного для Украины преемника Путина.

Об этом он рассказал в эфире "FreeДом", комментируя заявление посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс об отсутствии в российском ландшафте человека, который мог бы заменить Путина и, который сразу заставил бы украинцев чувствовать себя безопаснее.

"К сожалению, это проблема на поколения. Россия полностью очистила свою систему политическую от оппонентов, полностью уничтожила всю системную оппозицию. Последний человек, который что-то мог им сказать в глаза, это бывший мэр Екатеринбурга, он оказался также под арестом. При чем не за какие-то политические акции, а за одно-два слова, может, даже не очень культурные в Twitter. Поэтому даже такие мелкие проявления протеста, они даже в таком ключе запрещены в России. Поэтому ожидать появления лидера вообще, к сожалению, невозможно", — считает Ягун.

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Он также отмечает, что дело не только в одном лидере Кремля, а во всей политической системе РФ.

"Путин сам никто. Все, что вокруг него, — это коллективный Путин. Если бы они все вместе не создавали эту систему, она бы не работала просто. Поэтому убрать Путина — это не факт. Стоит вопрос о демонтаже всей системы власти, которая сейчас работает в РФ. Как она будет демонтирована? Я не знаю. Видимо, только такой процесс, как в свое время денацифицировали Германию, пожалуй, только такой процесс и контроль за властью в РФ международного сообщества, только таким образом можно ожидать изменения политической системы. И, возможно, когда-нибудь в будущем получится вылечить большую часть политической элиты России от того, что мы называем рашизмом", — добавил эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 184-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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