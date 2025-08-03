Генерал США назвал ключевое условие для окончания войны в Украине

Американский генерал Уэсли Кларк

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Пока кремлевский диктатор Владимир Путин не будет уверен в неизбежности поражения, война не прекратится. Он будет продолжать воевать, пока сочтет, что способен победить. Это ключевой фактор, определяющий развитие каждого сценария.

Об этом сказал генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк сказал в интервью «Эспрессо», отвечая на вопрос, когда закончится война в Украине.

«Вы задаете чрезвычайно сложные вопросы. Прежде всего, хочу сказать, что мы глубоко восхищаемся силой и стойкостью украинского народа, который уже более трех лет выдерживает эту войну, не имея четкого представления о ее завершении. Во второй мировой войне Германия напала на Польшу в 1939 году, и война длилась шесть лет. Она завершилась только тогда, когда военный потенциал нацистской Германии был полностью уничтожен, а страна оккупирована», — сказал он.

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Кларк отметил, что не предусматривает развития событий, которое привело бы к оккупации России, однако считает, что этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока украинский народ будет сохранять мужество, волю и возможность сопротивляться. И это сопротивление должно быть подкреплено более жесткими экономическими мерами против России и ее союзников.

«Это должно сопровождаться значительным наращиванием оборонного производства на Западе и мобилизацией дополнительных сил НАТО. Путин будет продолжать эту войну, пока сочтет, что способен победить. Это ключевой фактор, определяющий развитие каждого сценария», — подчеркнул он.

Генерал США объяснил, какой сигнал должно послать Путину международное сообщество.

«Пока Путин не будет уверен в неизбежности поражения, война не прекратится. Именно поэтому международное сообщество обязано направить Путину четкий и решительный сигнал: вы не добьетесь успеха, вы будете вытеснены из Украины, и чем раньше вы прекратите агрессию, тем меньше будут последствия для вас лично и для России. Такой бескомпромиссный месседж должен прозвучать, чтобы остановить войну. Все сценарии сводятся к одному — намерениям и воле Путина», — говорит он.

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Уэсли Кларк убежден, что если президент Трамп действительно сможет мобилизовать ту дипломатическую силу, на которую рассчитывает, может появиться реальная возможность успешно завершить войну. «Однако для этого нужно сильное, единое лидерство со стороны стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов, чтобы убедить Путина в том, что он втянул Россию в роковую авантюру с разрушительными последствиями как для страны, так и для него лично, и что пора остановиться. В этом и главное условие прекращения конфликта», — резюмировал он.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил: в течение 10–12 дней глава России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в Украине, в противном случае США введут санкции.

1 августа Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но на условиях, которые он озвучил в июне 2024 года.