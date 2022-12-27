Генерал США объяснил, почему на самом деле Россия не хочет мирных переговоров

Кремль не готов к серьезным переговорам по прекращению войны, а любые договоренности Москва обязательно нарушит.

Такое мнение высказал генерал США в отставке Марк Хертлинг.

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Генерал отметил, что российские власти не собираются ни с кем договариваться, даже о мелочах.

"Накануне Рождества Путин заявил, что "готов к переговорам". У меня были "переговоры" с российскими военными и Минобороны РФ раньше, а потому извлек уроки: даже по мелочам чиновники России не договариваются... требуют, потом врут, а потом нарушают договоренности", — написал генерал.

Напомним, ранее спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков по мирным инициативам президента Зеленского заявил, что Россия будет продолжать геноцидную войну, поскольку это свидетельствует о "здравом смысле".

Кроме того, мы ранее информировали, что во Франции выразили четкую позицию по переговорам Москвы и Киева.

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