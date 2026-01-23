Генерал США сделал громкое заявление по России: что он призывает сделать

Бен Годжес / © Getty Images

В Европе до сих пор не осознают, что война России против Украины уже напрямую представляет угрозу их безопасности и медлят с решительными действиями в отношении Кремля. В то же время ключевой задачей становится перекрытие экспорта российской нефти, которое лишит агрессора ресурсов для продолжения войны

Об этом в эфире Slawa.TV заявил бывший командующий сухопутных войск США в Европе, Бен Ходжес

«Нет никаких сомнений, что РФ — это самая большая угроза европейской безопасности, а также США и Канаде. Это все из-за Путина и его желания делать все возможное, чтобы разрушить отношения между НАТО, США и Европой. Путина не волнует, сколько людей он потеряет, потому что ему все равно», — отметил экс-командующий войсками США в Европе.

Генерал обратил внимание, что Россия не способна победить Украину на поле боя: за год боевых действий ей удалось захватить менее одного процента украинской территории, потратив при этом около 150 миллиардов долларов и понеся значительные потери.

«Мы должны сделать все, чтобы остановить поток нефти, чтобы РФ не могла дальше финансировать эту войну. Европейские страны должны остановить все танкеры РФ и помочь Украине уничтожить все объекты нефтедобычи в РФ», — добавил Ходжес.

Он подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока партнеры не найдут эффективного способа остановить эти действия.

«Но самой большой угрозой для Европы является то, что она до сих пор не понимает или не верит, что РФ воюет с Европой. Европа все еще не чувствует, что ей уже припекает. И пока европейские страны будут находиться в этом состоянии, с США или без США, все это будет продолжаться», — подчеркнул Ходжес.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается главным и непосредственным противником Североатлантического альянса, и угроза со стороны Москвы касается не отдельных территорий, а всей системы коллективной безопасности.