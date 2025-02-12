Генеральный инспектор USAID уволен после критического отчета о действиях администрации Трампа

Он занимал должность генерального инспектора с декабря 2023 года.

Генеральный инспектор USAID был уволен 12 февраля 2025 года, через день после того, как его офис обнародовал отчет с критикой усилий администрации президент США Дональда Трампа по ликвидации агентства, сообщил CNN источник, знакомый с этим делом.

Пол Мартин был проинформирован электронным письмом от заместителя директора Администрации президента о том, что его должность генерального инспектора USAID "прекращена и вступает в силу немедленно".

Спикер Офиса генерального инспектора USAID подтвердил увольнение Мартина и сказал, что не было названо никаких причин для его увольнения. CNN обратился в Белый дом за комментарием.

Мартин занимал должность генерального инспектора с декабря 2023 года. В то время как президент Дональд Трамп уволил генеральных инспекторов более 12 федеральных ведомств в течение первой недели пребывания в должности, наблюдательное лицо USAID оставалось на месте. Речь идет о расследовании и проверке любых потенциальных должностных преступлений, мошенничества, расточительства или злоупотреблений со стороны правительственного учреждения или его персонала, а также генеральный инспектор выдает отчеты и рекомендации по своим выводам. Офис генерального инспектора должен работать самостоятельно.

В отчете, опубликованном ранее, он отметил, что сокращение штата USAID администрацией Трампа и полная заморозка иностранной помощи осложнили отслеживание и реагирование на потенциальное злоупотребление 8,2 миллиардами долларов гуманитарной помощи, финансируемое налогоплательщиками США.

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В последние недели администрация Трампа приняла агрессивные меры по ликвидации USAID, пытаясь отправить в отпуск тысячи непосредственно нанятых сотрудников USAID и уволив десятки подрядчиков, работающих на агентство. Федеральный судья временно заблокировал эти планы и приостановил ускоренное увольнение сотрудников из разных стран мира.

Хотя в отчете отмечается, что офис уже давно "определил значительные проблемы и предложил рекомендации по совершенствованию программ Агентства по предотвращению мошенничества, расточительству и злоупотреблениям", в нем четко указано, что сокращение персонала USAID и замораживание иностранной помощи негативно повлияли на усилия по надзору.

Сокращение персонала также негативно отразилось на способности агентства реагировать на сообщения о потенциальном злоупотреблении гуманитарным финансированием.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в мошенничестве с расходованием средств и невиданной коррупции. Американский президент требует полностью закрыть агентство.

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