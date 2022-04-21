Генералы и предприятия, у которых кровь на руках: Британия расширила санкции против России

Великобритания на 26 позиций расширила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.
Санкции были введены против физических лиц, а также военных и оборонных компаний.
Об этом сообщили в британском МИДе.
Там отметили, что новая волна санкций объявлена против как генералов, совершающих зверства на передовой, так и отдельных лиц и предприятий, поддерживающих войска президента РФ Владимира Путина.
В частности, в санкционном списке оказались генерал-полковник российской армии Николай Богдановский, занимающий должность первого заместителя начальника Генштаба, а также спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава "РЖД" Олег Белозеров.
Под ограничения также попали:
- подполковник Азатбек Омурбеков, командир российской армии, причастный к Бучанской резне;
- командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков;
- командующий Сил специальных операций РФ генерал-майор Валерий Флюстиков;
- временный исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян;
- жена бизнесмена Германа Хана;
- "Военно-промышленная компания";
- промышленная группа "Промтех-Дубна";
- концерн "Калашников".
"Подставность нападения России на народ Украины очевидна всем. Они сознательно атакуют больницы, школы и транспортные узлы в Мариуполе и за его пределами — так же, как это делали в Чечне и Сирии", — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Великобритания непоколебима в нашей поддержке Украины и привлечении к ответственности Путина и его режима. Сегодня новая волна санкций обрушивается на генералов и оборонные компании, у которых кровь на руках", – добавил Трасс.
Напомним, накануне США расширили санкции против России и внесли в соответствующий список еще около 30 физических и 40 юридических лиц.
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