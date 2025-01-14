"Генератор случайных заявлений": в СНБО высмеяли слова Патрушева о "прекращении существования Украины" в 2025 году

История с "непобедимым" комплексом "Орешник" на Запад не сработала. Помощник российского диктатора Николай Патрушев, посоветовавший эту "пугалочку", боится правды: следующие 50 лет шансы контролируемого разделения РФ на национальные образования крайне высоки.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Патрушев – генератор случайных заявлений"

Как отметил Коваленко, Патрушев провалил все, что мог провалить, в частности, посоветовал Путину пугалку с "Орешником", которая в итоге не сработала и не дала россиянам никаких козырей перед Западом, не говоря уже об определенных "дипломатических" миссиях на Западе по задачам Путина.

"Обычный, безумный дед, далекий от реальности. Патрушев боится правды, что в следующие 50 лет шансы контролируемого разделения РФ на национальные образования крайне высоки, и заинтересованных в этом будет становиться все больше", – пояснил Коваленко.

Это плохо видно сейчас за тенью "стабильности режима", добавляет он, но в течение следующих 10 лет, если Россия тем более полезет в прямой конфликт с НАТО, все станет видимым.

"Конечно, шансы Патрушева увидеть своими глазами независимый Башкортостан, Татарстан, Коми или Саху достаточно малы. Возраст уже не тот. Поэтому он и пишет дурака об Украине", — утверждают в СНБО.

Коваленко отмечает: это все страх реальности, которую он где-то испытывает на уровне подсознания и которая может стать спасением для России от варварского типа существования в предстоящие 50 лет. И этот страх заставляет его верить в то, чего не случится.

"Украина есть и будет. А вот Россия в следующие 50 лет должна вернуться в Московию", – заключил Андрей Коваленко.

Ранее помощник российского диктатора Путина Николай Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны идти только между РФ и США. По его словам, в 2025 году Украина якобы "вообще прекратит существование".

Читайте также: