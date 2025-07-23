Генпрокурор хочет проверить дела НАБУ: подробности заявления

Руслан Кравченко

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что проверит, имеет ли Национальное антикоррупционное бюро право расследовать все дела, ныне находящиеся в его производстве. В частности, речь идет о возможном превышении полномочий НАБУ.

Об этом Кравченко сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

Отвечая на вопрос народного депутата Максима Бужанского, генпрокурор отметил, что некоторые уголовные производства, которые сейчас ведет НАБУ, не являются его подследственностью. То есть, эти дела должны быть переданы другим правоохранительным структурам.

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«Это отдельный кейс — отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ за чужой подследственностью, в правоохранительные органы, имеющие эту подследственность», — сказал Кравченко.

По словам главы Офиса Генпрокурора, такая инициатива является частью более широкой дискуссии о распределении полномочий между антикоррупционными органами, особенно в контексте недавно принятых изменений в законодательство.

Заседание ВСК состоялось на следующий день после принятия закона №12414, ограничивающего полномочия Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Согласно документу, право подписывать подозрения чиновникам теперь принадлежит исключительно Генеральному прокурору. Автором поправок к закону стал нардеп Максим Бужанский.

Кравченко подчеркнул, что эта реформа — «большая ответственность», которая требует тщательной проверки законности действий всех органов, включая НАБУ.

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Что известно о принятии скандального закона №12414:

В Украине вступил в силу скандальный закон №12414, существенно изменяющий баланс антикоррупционной системы. Теперь Генеральный прокурор получает право вмешиваться в расследование НАБУ, а руководитель САП фактически лишен независимости.

Документ, который первоначально подавался как техническая поправка, был проголосован в Верховной Раде 22 июля.

Изменяющий закон №12414:

Согласно принятому закону, Генеральный прокурор получает ряд новых полномочий:

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проверять дела НАБУ на предмет подследственности;

изменять орган расследования без согласия НАБУ;

самостоятельно подписывать подозрения топ-чиновникам;

давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП.

Руководитель САП теперь исключен из списка самостоятельных процессуальных фигур — его участие в расследованиях будет возможно только по согласованию Генпрокурора.

Таким образом, новый закон существенно уменьшает институциональную независимость антикоррупционных органов и открывает путь к политическому влиянию на резонансные дела.

Антикоррупционные организации, общественные активисты и международные партнеры Украины уже подвергли резкой критике новый закон . В Transparency International и Центре противодействия коррупции назвали его «ударом по независимости НАБУ и САП», который может угрожать дальнейшему движению Украины в ЕС.

Большая семерка (G7) выразила обеспокоенность по поводу ослабления институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры, а правозащитники в Украине призывают президента ветировать документ.

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В Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других городах прошли массовые акции протеста. Люди вышли с лозунгами «Сохраните НАБУ» и «Руки прочь от САП». Между тем, ряд оппозиционных депутатов во главе с Ярославом Железняком готовит представление в Конституционный Суд об отмене этого закона.