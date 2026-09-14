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Генпрокурор Кравченко уехал из Украины
В ночь на понедельник, 14 сентября, генеральный прокурор Руслан Кравченко уехал за границу. Чиновник подтвердил, что сейчас находится не в Украине.
Генпрокурор Руслан Кравченко пересек границу Украины в 2:30 ночи на служебном автомобиле.
По информации источников «Украинской правды» в правоохранительных органах генпрокурор Кравченко пересек границу в 2:30 ночи на служебном авто.
Волонтер Сергей Стерненко пишет, что Кравченко уже не в Украине.
«По данным моих источников в органах правопорядка, генеральный прокурор Кравченко сегодня ночью покинул территорию Украины», — отметил он.
Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщает, что Кравченко уже уехал — это произошло сегодня ночью.
«Такой выезд был возможен только при согласии и разрешении президента Владимира Зеленского», — подчеркнули в ЦПК.
Впоследствии сам Кравченко отреагировал на информацию и подтвердил, что сейчас находится за границей:
«Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в его рамках запланирован ряд встреч в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаки концентрации ими неконтролируемого влияния и риски, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институций».
Что предшествовало выезду Кравченко
Напомним, недавно подписавший заявление об отставке Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.
Кравченко утверждает, что во время операции «Карфаген» и обысков антикоррупционные органы получили защищенные материалы, а часть документов была скопирована и похищена. По словам генпрокурора, раньше принятия этого решения сдерживал президент Владимир Зеленский.
Он также сообщил, что подписал подозрение близкому лицу руководителя САП Александра Клименко.
Тем временем президент Владимир Зеленский обратился в парламент безотлагательно поддержать отставку генпрокурора Руслана Кравченко.