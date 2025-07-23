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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Генпрокурор отреагировал на протесты против закона о НАБУ и САП

На фоне недовольства новым законом об антикоррупционных органах Руслан Кравченко высказался о праве граждан на протест.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал акции протеста против принятого закона, который фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Кравченко высказался на во время брифинга.

Генпрокурор сказал, что не будет против акций протеста против принятия закона о НАБУ и САП, если участники не будут нарушать закон.

«Если не нарушается закон — почему бы и нет?» — сказал Кравченко в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов — НАБУ и САП — и фактически подчиняет их деятельность генпрокурору. Этот документ уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Принятие такого закона возмутило часть украинского общества, поэтому вечером люди вышли с протестами на улицы Киева, Львова и Днепра. Среди лозунгов, которые скандировали участники, были «Позор!» и «Руки прочь от НАБУ и САП!»

Утром 23 июля нардепы Ярослав Железняк и Ярослав Юрчишин проинформировали, что инициируют сбор подписей и готовят представление в Конституционный суд для отмены скандального закона

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Комендантский Час НЕ ОСТАНОВИЛ! ПРОТЕСТЫ в городах УКРАИНЫ из-за НАБУ!

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