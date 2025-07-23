Генпрокурор отреагировал на протесты против закона о НАБУ и САП

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Реклама

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал акции протеста против принятого закона, который фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Кравченко высказался на во время брифинга.

Генпрокурор сказал, что не будет против акций протеста против принятия закона о НАБУ и САП, если участники не будут нарушать закон.

Реклама

«Если не нарушается закон — почему бы и нет?» — сказал Кравченко в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов — НАБУ и САП — и фактически подчиняет их деятельность генпрокурору. Этот документ уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Принятие такого закона возмутило часть украинского общества, поэтому вечером люди вышли с протестами на улицы Киева, Львова и Днепра. Среди лозунгов, которые скандировали участники, были «Позор!» и «Руки прочь от НАБУ и САП!»

Утром 23 июля нардепы Ярослав Железняк и Ярослав Юрчишин проинформировали, что инициируют сбор подписей и готовят представление в Конституционный суд для отмены скандального закона

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Комендантский Час НЕ ОСТАНОВИЛ! ПРОТЕСТЫ в городах УКРАИНЫ из-за НАБУ!