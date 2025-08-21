- Дата публикации
Генпрокурор: Прокуратура объявила 19 подозрений за коррупционные сделки на сумму 37 млн грн
Под следствием местные чиновники и служащие
Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности составила 37 млн грн.
"Расход и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность", - рассказал о коррупционных сделках Руслан Кравченко.
В частности, подозрения получили:
- экспредседатель Микулинецкого сельсовета - злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;
– бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области – растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;
- госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета - незаконно зарегистрировал право собственности на части зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;
– госрегистратор Томашпольской РГА – незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;
— должностное лицо управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор — присвоили средства во время капремонта дороги;
- начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета - начисляли зарплату «мертвым душам», а деньги забирали себе;
— два подрядчика — вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;
— бывший мастер леса ГП «Гайсинский лесхоз» — служебная халатность, приведшая к незаконной вырубке леса.