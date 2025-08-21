Генпрокурор: Прокуратура объявила 19 подозрений за коррупционные сделки на сумму 37 млн грн

© УНИАН

Реклама

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности составила 37 млн грн.

"Расход и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность", - рассказал о коррупционных сделках Руслан Кравченко.

В частности, подозрения получили:

Реклама

- экспредседатель Микулинецкого сельсовета - злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;

– бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области – растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;

- госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета - незаконно зарегистрировал право собственности на части зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;

– госрегистратор Томашпольской РГА – незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;

Реклама

— должностное лицо управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор — присвоили средства во время капремонта дороги;

- начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета - начисляли зарплату «мертвым душам», а деньги забирали себе;

— два подрядчика — вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;

— бывший мастер леса ГП «Гайсинский лесхоз» — служебная халатность, приведшая к незаконной вырубке леса.