ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Генпрокурор: Прокуратура объявила 19 подозрений за коррупционные сделки на сумму 37 млн грн

Под следствием местные чиновники и служащие

Генпрокурор: Прокуратура объявила 19 подозрений за коррупционные сделки на сумму 37 млн грн

© УНИАН

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государства в результате преступной деятельности составила 37 млн грн.

"Расход и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность", - рассказал о коррупционных сделках Руслан Кравченко.

В частности, подозрения получили:

- экспредседатель Микулинецкого сельсовета - злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;

– бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области – растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;

- госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета - незаконно зарегистрировал право собственности на части зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;

– госрегистратор Томашпольской РГА – незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;

— должностное лицо управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор — присвоили средства во время капремонта дороги;

- начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета - начисляли зарплату «мертвым душам», а деньги забирали себе;

— два подрядчика — вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;

— бывший мастер леса ГП «Гайсинский лесхоз» — служебная халатность, приведшая к незаконной вырубке леса.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie