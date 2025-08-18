ТСН в социальных сетях

Сумма ущерба государству устанавливается

Генпрокурор: прокуратура за один день объявила чиновникам на Волыни 10 подозрений

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении на Волыни уголовных схем, организованных нечистыми на руку чиновниками и подрядчиками. В частности, расследование идет по таким эпизодам как присвоение и растрата, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан.

В результате работы Волынской областной прокураторы сообщено 10 подозрений. Сумма ущерба государства, причиненная в результате преступной деятельности устанавливается. Но, как подчеркнул генпрокурор, это уже вторая масштабная операция прокуратуры в области в течение этого месяца.

Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба», - рассказал Руслан Кравченко.

Среди подозреваемых:

  • Городищенский сельский голова безосновательно подписал дополнительные соглашения об увеличении стоимости электроэнергии.

  • Чиновник Волынской ОВА злоупотребления при закупке зерна. Контракт по завышенным ценам, результат, миллионный ущерб для государства.

  • Чиновники Госгеокадастра противоправно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника «Гнидавское болото».

  • Начальник закупок ГП «Волынский облавтодор» вместе с подрядчиком «списали» щебень и его транспортировку, которых никогда не было.

  • Должностные лица Руденского психоневрологического интерната растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.

  • Руководство компании-подрядчика заработало на ремонте рентген-кабинета Любомльского ТМО.

  • Директор лицея в Камень-Каширском районе присвоил средства общества на закупку комплекта «Лазертаг» для школьников.

  • Начальник отдела Маневичского поселкового совета растратил бюджетные средства при закупке горючего.

