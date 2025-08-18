Генпрокурор: прокуратура за один день объявила чиновникам на Волыни 10 подозрений

Реклама

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении на Волыни уголовных схем, организованных нечистыми на руку чиновниками и подрядчиками. В частности, расследование идет по таким эпизодам как присвоение и растрата, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан.

В результате работы Волынской областной прокураторы сообщено 10 подозрений. Сумма ущерба государства, причиненная в результате преступной деятельности устанавливается. Но, как подчеркнул генпрокурор, это уже вторая масштабная операция прокуратуры в области в течение этого месяца.

Это уже вторая масштабная реализация в Волынской области в августе. Полторы недели назад прокуроры сообщили о 19 подозрениях: сделки с бюджетными средствами и другие коррупционные преступления нанесли около 50 млн грн ущерба», - рассказал Руслан Кравченко.

Среди подозреваемых: