Генпрокурор РФ доложил Путину о попытке вооруженного мятежа

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, — пишут "росСМИ".

По его словам, генпрокурор также проинформировал президента РФ о законности возбуждения такого уголовного дела.

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа. Об этом заявил Песков.

Напомним, что ранее ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Заметим, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.