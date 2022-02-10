Генпрокурор Венедиктова подписала сообщение о подозрении Трубицину

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" задержали на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

Действующему депутату Киевского городского совета сообщили о подозрении. Фамилию фигуранта НАБУ не называет, но из контекста понятно, что речь идет о громком деле с Владиславом Трубицыным, разоблаченным на получении взятки более чем в миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"10 февраля 2022 года действующему депутату Киевского городского совета (председателю одной из постоянных комиссий Киевсовета), которого НАБУ и САП разоблачили на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, сообщили о подозрении", — отмечает Бюро.

Сообщения о подозрении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Также о подозрении сообщено другим 5 фигурантам, разоблаченным 9 февраля "на горячем".

Напомним, 9 февраля, НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пять человек. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.

На скандал уже отреагировали и в партии "Слуга народа". "Надеемся, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", — отметили в партии.

Сегодня, 10 февраля, и. о руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил, что Трубицын находится в СИЗО.

Депутата Киевсовета поймали на взятке: за что и от кого Трубицын требовал деньги | Новости Украины