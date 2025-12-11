Генсек НАТО назвал следующую цель России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс является «следующей целью России», и призвал немедленно готовиться к дальнейшему напряжению и эскалации.

Об этом Рютте сказал 11 декабря во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает baha.

«Мы — следующая цель России. И мы уже находимся в зоне риска… Слишком много людей ведут себя слишком самоуверенно. Слишком много не чувствуют срочности. И слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать — сейчас», — сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что оборонные расходы Альянса и производство союзников «должны стремительно расти».

Рютте добавил, что в этом году Россия стала еще более «безрассудной и жестокой» как в отношении Альянса, так и в отношении Украины. Он привел конкретную цифру, уточнив, что только в 2025 году Москва уже запустила более 46 тыс. ракет и дронов по Украине.

Напомним, в сентябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что Россия переходит на «военные рельсы» и планирует подготовиться к масштабному противостоянию с НАТО до 2030 года.

В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на страну НАТО на восточном фланге уже в 2028 году, что раньше, чем ожидалось.