Генсек НАТО неожиданно принял сторону Трампа: заявление Рютте
Рютте заявил, что именно Трамп заставил Европу тратить миллиарды на оборону.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту президента США Дональда Трампа . Он похвалил американского лидера за то, что он подтолкнул Европу к «решающим» шагам по расходам на оборону.
Об этом Рютте заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме, пишет CNN.
Он высказался о том, что вряд ли без Дональда Трампа несколько европейских стран увеличили свои расходы на оборону до 2% своего ВВП.
«Ни в коем случае. Без Дональда Трампа этого никогда не произошло. Без Дональда Трампа мы бы не приняли эти решения», – сказал он.
«Я сейчас не популярен среди вас, потому что защищаю Дональда Трампа. Однако я действительно верю, что мы можем быть рады, что он здесь. Он заставил нас здесь, в Европе, взять на себя ответственность за последствия, которые мы должны предпринять, чтобы больше заботиться о собственной защите», - подчеркнул генсек.
По словам Рютте, у Штатов все еще есть десятки тысяч военных в Европе. Это, говорит он, доказывает, что американцы все еще активно инвестируют в европейскую оборону. Поскольку Вашингтон также стремится разместить больше войск в Азии, "совершенно логично, что они ожидают, что мы в Европе со временем активизируем свое присутствие", добавил он.
По словам главы НАТО, Европа будет работать над тем, чтобы взять на себя больше оборонительных возможностей на континенте, в то время как там будет сохраняться «сильное, обычное» присутствие США.
Как сообщалось, ранее Рютте признал правоту позиции претендующего на Гренландию Трампа относительно необходимости защиты Арктического региона. Генсек отметил, что агрессорка Россия и Китай наращивают там активность . Мол, именно это заставляет Альянс действовать более решительно.
Напомним, в то же время бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу показать Трампу зубы . По его словам, кризис вокруг Гренландии перерастает в угрозу мировому порядку. Он подчеркнул: единственное, что уважает Трамп, — это сила.