Генсек НАТО обвинил Россию в прямых атаках на страны Альянса

С начала большой войны в Украине Москва совершила около 150 атак на территории стран НАТО.

Российская Федерация уже давно ведет не скрытую, а открытую войну против стран НАТО. Необходимо изменить подход и перейти к военному мышлению, чтобы быть готовыми к возможным атакам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед экспертами по безопасности в Брюсселе, сообщает BILD.

Отчет ОБСЕ свидетельствует, что с начала войны в Украине агрессорка Россия совершила около 150 атак на территории стран НАТО. В частности, речь идет о кибератаках на железной дороге, больницах, системах GPS и водоснабжении. Взломы, саботажи и угрозы для военных объектов.

Отмечается, что Москва уделяет особое внимание атакам на критическую инфраструктуру. Например, в 2024 году большие больницы в Румынии и аптеки в США оказались парализованными из-за хакерских атак, а в Европе фиксировались массовые сбои GPS-сигналов. Россию также подозревают в саботаже подводных кабелей в Балтийском море, что повлияло на связь и передачу данных.

Также в отчете упоминаются случаи физического насилия и покушения. В Италии предотвращен сговор, предусматривающий убийство министра обороны, а Германии и США выявлены планы нападений на управляющих компаний, связанные с оборонной индустрией.

Как сообщалось, одна из стран заявила о готовности к возможному нападению РФ. Заявление сделала соседняя Россия Финляндия.

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