Генсек НАТО объяснил, почему только Трамп может заставить Путина прекратить войну

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что только президент США Дональд Трамп способен заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мир в войне против Украины.

Об этом Рютте сказал в интервью немецкому изданию Bild, обнародованному 28 декабря.

По словам генсека НАТО, Трамп "полностью сосредоточен на том, чтобы завершить эту войну". Рютте подчеркнул, что для заключения мира придется идти на компромиссы, хотя конкретных деталей относительно того, кто именно должен уступить, он не назвал.

Между прочим, Рютте заверил, что опасения по поводу прекращения поддержки Украины за Трампа не обоснованы. Он отметил, что США останутся приверженными НАТО, а значит, европейские страны не останутся один на один в случае угрозы со стороны России.

Потери России и ситуация на фронте

Генсек НАТО подчеркнул, что Путин готов жертвовать 1,1 миллиона своих граждан, при этом достигнув лишь минимальных успехов в этом году. По оценкам НАТО, Россия оккупировала менее одного процента территории Украины, но за это погибли или ранены до 1,1 миллиона человек. Ежемесячные потери российской армии, по словам Рютте, составляют около 25 тысяч человек.

Гарантии безопасности для Украины

По мнению Рютте, удержать Путина от нового нападения помогут три уровня:

Вооруженные силы Украины, которые должны быть в отличной форме; Коалиция желающих под руководством Франции и Великобритании (с участием Германии и других союзников), которая будет поставлять все необходимое для поддержки ВСУ; США, которые, по словам Рютте и Трампа, планируют участвовать в гарантиях безопасности для Украины.

Рютте также напомнил, что ряд европейских стран согласились направить миротворческие войска в Украину. В настоящее время союзники обсуждают концепцию дислокации войск и их действия на земле, море и воздухе в рамках коалиции.