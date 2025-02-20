Генсек НАТО оценил перспективы мирной инициативы Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что верит в успех усилий президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией. Он отметил, что какой бы большой ни была роль Европы в гарантиях безопасности, без поддержки США не обойдется.

Такое мнение генсек НАТО высказал в ходе общения со студентами Университета Коменского в столице Словакии Братиславе в четверг, 20 февраля.

"Я оптимистично настроен в отношении инициативы президента Трампа. Конечно, это еще ранняя стадия, но я думаю важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас", – сказал Рютте.

Он пояснил, что, несмотря на нежелание США участвовать в миротворческой миссии в Украине, в целом американские власти поддерживают идею с миротворцами, а внутри НАТО существует "действительно широкомасштабное согласие" относительно предоставления Украине сильных гарантий безопасности после подписания мирного соглашения.

"Я знаю, что такие страны как Нидерланды, Дания, Великобритания и Франция думают, какими они могли бы быть. Поэтому у нас была встреча в Париже в понедельник, а потом еще одна встреча вчера. И будет еще больше встреч, я думаю, чтобы координировать европейскую поддержку мирного соглашения в Украине", – отметил генсек НАТО.

Он отметил, что лидеры Европы пришли к согласию, что в организации миротворческой миссии им необходима помощь США.

"Сильные гарантии безопасности, если они предоставляются европейскими странами, нуждаются в поддержке от США. Если не американскими солдатами, то общей поддержкой. Чтобы убедиться, что сдерживание присутствует, а также потому, что США предоставляют определенные возможности", — подчеркнул Рютте.

Он также выразил оптимизм относительно более активной позиции Европы в вопросе помощи Украине. По словам Рютте, он "постоянно контактирует со всеми высокопоставленными лидерами в США", и "многое происходит", чтобы подкрепить мирное соглашение надежными гарантиями безопасности.

"На прошлой неделе в Мюнхене на конференции по безопасности многие европейцы жаловались и сердились, что они не вовлечены и не за столом переговоров. Но, к счастью, теперь они начали координироваться между собой. Это важно", — добавил Марк Рютте.

Напомним, Рютте заявил, что президент РФ Владимир Путин "совершенно непредсказуем", следовательно, чтобы достичь соглашения об окончании войны против Украины, нужно его личное присутствие на переговорах.

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