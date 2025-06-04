Генсек НАТО подтвердил участие Украины в июньском саммите, куда приедет и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Украина получила официальное приглашение на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Об этом он сообщил в комментарии Суспільному.

«Действительно, я пригласил Украину на саммит. Мы как можно быстрее обнародуем программу с более подробной информацией. Что касается Украина-НАТО, у нас будет — и это очень важно сегодня — встреча на уровне министров обороны, украинская контактная группа по обороне, завтра у нас будет Совет Украина-НАТО, и мы продолжим проводить эти встречи и обеспечивать максимальную координацию наших действий», — сообщил Марк Рютте.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня заявил, что получил приглашение на саммит НАТО в Гааге. Он назвал это важным шагом, а министр иностранных дел Андрей Сибига должен провести переговоры с коллегами относительно ожидаемых результатов мероприятия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите Альянса, который состоится 24-26 июня 2025 года в Гааге, есть ожидания на поддержку Украины и демонстрацию преданности общей обороне, а также готовность увеличения оборонного производства и инвестиций.