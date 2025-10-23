Генсек НАТО похвалил Трампа за лидерство в попытках остановить войну и поддержал новые санкции против РФ

© Associated Press

Реклама

После встречи с президентом США Дональдом Трампом генсек НАТО Марк Рютте заявил, что лидер Белого дома делает шаги по прекращению войны, в частности из-за инициатив по прекращению огня «там, где сейчас проходит линия фронта».

Об этом пишет Укринформ .

«Президент делает все, чтобы покончить с этой войной, начиная с введения прекращения огня», — подчеркнул Рютте.

Реклама

Он также приветствовал новые санкции Вашингтона против Москвы , назвав их важным шагом в давлении на Кремль: «То, что президент делает сегодня с этими санкциями, — это усиление давления… чтобы Путин понял видение президента – остановить боевые действия там, где они сейчас».

Генсек НАТО подчеркнул, что не прибыл в США с собственным мирным планом, а намерен координировать действия с Вашингтоном. «Если и существует какой-то план мира, то это то, что сказал президент: остановитесь там, где вы сейчас», — добавил он.

Рютте также напомнил о продлении военной помощи Украине со стороны союзников и обратил внимание на очередные российские обстрелы, в том числе удар по детскому саду в Харькове.

Напомним, после «приостановки» подготовки к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию.