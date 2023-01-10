Генсек НАТО предупредил, что нужно быть готовыми к длительной войне в Украине

По его словам, нет признаков того, что Кремль изменил свою цель.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует быть готовыми к длительной войне, которую Россия начала 24 февраля 2022 года в Украине.

Об этом он заявил на брифинге 10 января.

"Должны быть готовы к длительной войне, мы должны продолжать поддержку Украины, и чрезвычайно важно подчеркнуть, что НАТО и ЕС объединены в поддержку Украины", — заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, Североатлантический союз не должен недооценивать Москву. В настоящее время, отметил генсек, нет признаков того, что российский президент-диктатор Владимир Путин отказался от своих целей.

"Они (Рф – Ред.) продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель жестокой войны против Украины", — сказал он.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что отношения между НАТО и Россией останутся напряженными даже после окончания войны в Украине. По его словам, ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда, и это следует признать.

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