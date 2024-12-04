Генсек НАТО призвал отложить переговоры с РФ, пока Запад не обеспечит продвижение Украины на поле боя

Он заявил, что Киев должен сам решать, когда начинать гонку с Москвой.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые переговоры с Россией по прекращению огня и перемирия до тех пор, пока западные партнеры не смогут нарастить возможности для обеспечения достаточной военной помощи, чтобы Украина продвинулась на поле боя и имела более сильные позиции на переговорах.

Об этом пишет The New York Times.

Он заявил, что Киев должен сам решать, когда начинать гонку с Москвой.

Вместе с тем он заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен быстро закончить войну, что будет способствовать позиции добиваться своих требований во время переговоров. Он призвал партнеров НАТО активизировать свои усилия и предоставить Украине достаточное количество оружия перед тем, как говорить о перемирии.

"Давайте не проводить все эти дискуссии о том, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся эти мирные переговоры... Поэтому я бы сказал: больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс", – заявил Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский меняет риторику по прекращению войны с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший советник Трампа прогнозирует скорые переговоры с Россией.

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