Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине бить их оружием по территории России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет освободить Украину от обязательств, чтобы нанести мощный удар внутри России.

Об этом пишет The Economist.

"Генеральные секретари НАТО обычно не нападают на политику крупнейшей и важнейшей страны-члена альянса. Но Йенс Столтенберг, чей десятилетний срок пребывания во главе подходит к концу, сделал именно это", — пишет издание.

В интервью от 24 мая он призвал союзников по НАТО, поставляющих оружие в Украину, отменить запрет на его использование для ударов по военным целям в России.

"Четкой, хотя и неназванной целью Столтенберга была политика Джо Байдена, президента Америки, по контролю над тем, что Украина может, а что не может атаковать с помощью американских систем", — пишет издание.

"Пора, чтобы союзники подумали, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине», — сказал Столтенберг. "Особенно сейчас, когда многие боевые действия идут в Харькове, вблизи границы, запретить Украине возможность использовать это оружие против законных военных целей на территории России, делает им очень тяжелой возможность оградить себя", — добавил он.

"Украинцев уже давно огорчает то, что если они хотят идти по целям на территории России, они должны полагаться на беспилотники домашнего производства, обладающие лишь ограниченной полезностью. Их гнев кипит с 10 мая, когда россияне начали большое наступление через границу всего в 20 милях". (32 км) от Харькова, второго по величине города Украины. Несколько месяцев назад его обстреливали из воздуха", — пишет The Economist.

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В то же время, Столтенберг не ожидает, что это действие приведет к российскому прорыву.

"Они будут продолжать настаивать и продолжать завоевывать определенные предельные позиции, и они готовы заплатить очень высокую цену за эти предельные достижения", — сказал он. Но он предупреждает, что Украина борется. И он резко высказывается по адресу европейских членов НАТО: "Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов", — сказал он. "Мы не видели ничего близкого".

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан требует "особого статуса" для Венгрии в НАТО из-за войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Румынии сделали заявление о размещении войск в Украине.

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