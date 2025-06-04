Генсек НАТО прокомментировал украинскую операцию "Паутина"

Марк Рютт. / © Associated Press

Реклама

Агрессор Россия использовала свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским городам — следует принять это во внимание.

Об этом Рютте заявил перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет "ЕП".

"Давайте не забывать, что средства, которые были атакованы, Россия использовала для атак на невинных людей, которые ведут повседневную жизнь в украинских городах и общинах. Поэтому я думаю, мы должны принять это во внимание", — подчеркнул генсек.

Реклама

Впрочем, Рютте отказался оценивать, как украинская операция может повлиять на ход войны, поскольку "это не всегда полезно".

Напомним, 1 июня Украина самостоятельно провела спецоперацию по аэродромам РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Вследствие ударов дронами был поражен 41 самолет, в частности — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

The Telegraph со ссылкой на разведданные информирует о том, что Украина повредила самые ценные самолеты России — разведчики А-50, которые являются ключевыми элементами российской системы ПВО.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский подчеркнул, что в этой атаке важным стал удар именно по носителям ракет, которыми оккупанты обстреливают и прифронтовые, и тыловые регионы. Стратегическая авиация РФ — инструмент стратегического ослабления Украины.

Реклама

Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 285 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ