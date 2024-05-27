Генсек НАТО просит разрешить Украине бить по РФ оружием Запада: в России отреагировали

В России устроили истерику из-за слов генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна бить по территории страны-агрессора западным оружием.

На заявление политика отреагировали спикер Кремля Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров.

По словам Пескова, якобы таким образом Альянс "повышает градус эскалации" и "заигрывается в военной риторике". Более того, заявил представитель диктатора РФ, "НАТО напрямую вовлечено в конфликт в Украине".

В свою очередь, Лавров цинично выразился, мол, Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, "выступая от имени стран блока".

Заявление Столтенберга

На днях генсек НАТО обратился к союзникам и призвал разрешить Украине бить их оружием по территории России. По его словам, из-за такого запрета Украине трудно защитить себя.

"Пришло время, чтобы союзники подумали, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине. Особенно сейчас, когда многие боевые действия идут в Харькове, вблизи границы", — сказал Столтенберг.

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