Генсек НАТО рассказал о сроках вступления в Альянс новых членов

Столтенберг сказал, что ожидает подтверждения решений, принятых ранее странами — участницами НАТО по странам-претендентам.

Саммит НАТО сегодня, 14 июня, проходит в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече прежде всего акцентируют внимание на новой стратегической концепции НАТО до 2030 года, России, Китае, укреплении технического развития, борьбе с изменением климата и угрозах в киберпространстве и космосе. О сроках вступления в Альянс, в частности Украины и Грузии, их по итогам саммита объявлять не планируется.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга перед началом саммита.

По его словам, не планируется объявлять сроки вступления новых стран-претендентов в НАТО. Но он подчеркнул, что ожидает подтверждения решений, принятых ранее странами-участницами НАТО по странам-претендентам на вступление в Альянс.

"Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее о присоединении новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не объявим никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня", — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО открыто к новым государствам, но принимать решение о расширении Альянса будут, в частности, Грузия и тридцать стран-союзниц.

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока нет единодушного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в июне нынешнего года, вряд ли примут о предоставлении Плана действий по членству для Украины.

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