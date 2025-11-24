- Дата публикации
-
Категория
Политика
- 563
- 1 мин
Генсек НАТО рассказал об обновленном "мирном плане" Трампа и переговорах в Женеве: что известно
Марк Рютте похвалил команду Трампа за «огромные усилия» по продвижению «мирного плана» для завершения войны.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил результаты встречи в Женеве, где обсуждался предложенный Соединенными Штатами Америки мирный план для завершения войны в Украине. По его мнению, переговоры были «очень успешными» и отметил, что этот план будет продвигаться дальше.
Об этом он рассказал в эфире Fox News.
Генсек НАТО подчеркнул активную роль администрации США в поиске решения:
«За последние 10 месяцев я видел, что президент Трамп и его команда — Рубио (госсекретарь США Марко Рубио, — ред.), и, конечно, Гегсет (министр обороны США Пит Гегсет, — ред.) и Виткофф (спецпосланник Трампа Стив Виткофф, — ред.) — действительно прилагают величие. Рютте.
Марк Рютте отметил, что американский план содержит много конструктивных элементов, однако некоторые его части нуждаются в дополнительной проработке.
«Я не хочу разбирать план по пунктам, особенно потому, что он сейчас обсуждается. Как я уже сказал, в плане много хороших моментов… но есть и нуждающиеся в доработке», — добавил Генсек НАТО.
Напомним, мирный план США из 28 пунктов в первоначальном виде больше не актуален — документ был существенно изменен после переговоров между Украиной и США в Женеве.
Вечером в понедельник президент Владимир Зеленский ждет полного доклада делегации и определит следующие шаги Киева.