Генсек НАТО рассказал об обновленном "мирном плане" Трампа и переговорах в Женеве: что известно

Марк Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил результаты встречи в Женеве, где обсуждался предложенный Соединенными Штатами Америки мирный план для завершения войны в Украине. По его мнению, переговоры были «очень успешными» и отметил, что этот план будет продвигаться дальше.

Об этом он рассказал в эфире Fox News.

Генсек НАТО подчеркнул активную роль администрации США в поиске решения:

«За последние 10 месяцев я видел, что президент Трамп и его команда — Рубио (госсекретарь США Марко Рубио, — ред.), и, конечно, Гегсет (министр обороны США Пит Гегсет, — ред.) и Виткофф (спецпосланник Трампа Стив Виткофф, — ред.) — действительно прилагают величие. Рютте.

Марк Рютте отметил, что американский план содержит много конструктивных элементов, однако некоторые его части нуждаются в дополнительной проработке.

«Я не хочу разбирать план по пунктам, особенно потому, что он сейчас обсуждается. Как я уже сказал, в плане много хороших моментов… но есть и нуждающиеся в доработке», — добавил Генсек НАТО.

Напомним, мирный план США из 28 пунктов в первоначальном виде больше не актуален — документ был существенно изменен после переговоров между Украиной и США в Женеве.

Вечером в понедельник президент Владимир Зеленский ждет полного доклада делегации и определит следующие шаги Киева.