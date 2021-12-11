Генсек НАТО резко отреагировал на требование РФ отказать Украине во вступлении в Альянс: заявление

Генсек НАТО резко отреагировал на требование РФ отказать Украине во вступлении в Альянс: заявление

"Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина – никто другой", — подчеркнул генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал требование Российской Федерации о предотвращении вступления Украины в Альянс.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает телеканал NDTV.

"Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина – никто другой", — подчеркнул Столтенберг в пятницу, 10 декабря, во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, Россия "пытается восстановить систему", в которой большие государства имели сферы влияния и могли "контролировать или решать, что могут делать другие страны". "Мы не можем согласиться с этим", — подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Столтенберг настаивает на том, что хотя западные лидеры открыты для переговоров, они "не пойдут на компромисс по поводу прав каждой нации в Европе избирать свой собственный путь".

"Это закреплено во многих документах и соглашениях, которые подписала Россия", — резюмировал глава НАТО, напомнив о соглашениях по европейской безопасности, заключенных еще со времен холодной войны.

"Было четко заявлено, что любое суверенное независимое государство, конечно, имеет право выбирать свой собственный путь, в том числе в каких механизмах безопасности он хочет участвовать", — продолжил он.

Шольц, со своей стороны, подчеркнул, что "союзники по НАТО согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену и приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям для России".

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года о стремлении Украины и Грузии стать членами Альянса.

"В фундаментальных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", — заявили в российском МИД.

Читайте также: