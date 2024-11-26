Генсек НАТО сделал важное заявление об "изменении траектории" войны в Украине

Марк Рютте подчеркнул, что страны Альянса должны выполнить все обязательства по Украине, взятые на саммите блока в Вашингтоне.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса помогли Украине выстоять в полномасштабной войне с Россией. Но сейчас нужно изменить траекторию конфликта.

Об этом сообщает The Guardian.

"Наша поддержка Украины помогла ей выстоять в борьбе, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", – заявил Рютте.

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По его словам, страны НАТО должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной и выполнить все обязательства, взятые на саммите Альянса в Вашингтоне.

"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и обучения (NSATU), финансовое обязательство в размере 40 миллиардов евро в 2024 года и последующие меры по сближению Украины с НАТО", – уточнил генсек Альянса.

Он также отметил важность укрепления "сдерживания и обороны" блока, и сказал, что важно увеличить инвестиции и производство в оружейной промышленности.

К слову, в то же время министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что война в Украине вступает в критическую стадию. Сейчас как никогда следует удвоить поддержку Украины, чтобы РФ не победила.

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