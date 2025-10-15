Генсек НАТО уже знает, как завершить войну в Украине: что заявил

Марк Рютте / © Getty Images

Реклама

Главная цель военной и финансовой помощи Украине — создать такое давление, чтобы Владимир Путин вынужден был пойти на содержательные мирные переговоры.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе, состоявшейся после заседания министров обороны стран-членов Альянса.

О сотрудничестве и вооружении

Рютте подчеркнул, что Альянс поддерживает Украину «везде, где только может». Он также выразил большое удовлетворение по поводу запланированной встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, назвав их тесное сотрудничество «очень хорошим».

Реклама

Отвечая на вопросы журналистов о возможной поставке США крылатых ракет Tomahawk, генсек НАТО отказался комментировать потенциальные решения. По его словам, это исключительная компетенция и решение каждого отдельного союзника.

«В конце концов, нам нужно добиться, чтобы Путин оказался за столом переговоров, начались содержательные переговоры и чтобы он прекратил эту ужасную войну. Завершение должно быть долговременным», — подчеркнул Марк Рютте.

Безопасные гарантии как путь к миру

По словам Рютте, именно для достижения длительного завершения войны европейские страны вместе с Канадой обсуждают гарантии безопасности для Украины. Генеральный секретарь НАТО также назвал чрезвычайно важным тот факт, что Соединенные Штаты готовы поддерживать эти гарантии безопасности, которые будут актуальны после вступления в силу долгосрочного прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Напомним, Министерство войны США уже разработало планы продаж или передачи ракет Tomahawk, если президент Дональд Трамп примет соответствующее решение.

Реклама

Министр обороны США Пит Гегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу по покупке оружия для Украины и выразил ожидание, что еще больше стран сделают больше пожертвований в PURL (список приоритетных требований Украины).