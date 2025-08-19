Генсек НАТО: в Белом доме не рассматривали вопрос изменения границ Украины

Марк Рютте / © Associated Press

Собравшиеся сегодня в Белом доме лидеры не обсуждали возможность пересмотра границ Украины, поскольку этот вопрос должен решать президент Владимир Зеленский в рамках возможной трехсторонней встречи с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News , сообщает CNN .

Мы этого сегодня не обсуждали. Все понимают, в том числе президент США Дональд Трамп, что когда речь идет о территории — это вопрос украинского президента. Именно он должен обсуждать его в трехстороннем формате, а также предположительно на дальнейших переговорах с Владимиром Путиным», — сказал Рютте.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что сегодня между лидерами было достигнуто понимание: для того, чтобы говорить о любых территориях, должны быть определены гарантии безопасности. По его словам, все страны коалиции должны согласиться, что именно будут означать эти гарантии.

Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

