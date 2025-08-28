Генсек НАТО высказался о встрече Зеленского и Путина

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте все еще надеется на двустороннюю встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и фюрером РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в комментарии Sky News, выступая на открытии завода по производству боеприпасов в западной Германии.

Рютте подчеркнул, что Зеленский доказал свою преданность встрече. Теперь же Путин должен «играть в игре» и выполнить то, что он сказал Дональду Трампу на Аляске.

Реклама

Журналист Sky News спросил генсека, верите ли вы, что хозяин Кремля будет соблюдать соглашение, на которое он согласится? Рютте от прямого ответа воздержался и подчеркнул, что именно поэтому следует продолжать работать над гарантиями безопасности и перевооружением Европы и Украины.

По его словам, переговоры по гарантиям безопасности продолжаются, поскольку военные последствия любых решений означают, что это сложный процесс.

«Это нельзя решить через девять дней», – объяснил руководитель НАТО, повторив, что США будут привлечены.

Напомним, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что Украина не получала подтверждения готовности России к проведению встречи президентов Зеленского и Путина. По его словам, Киеву пока неизвестно о готовности России к проведению такого саммита. Он подчеркнул, что это "противоречит духу разговора между президентом Трампом и Путиным на Аляске".

Реклама