Генсек НАТО выступит со специальным заявлением о вступлении КНДР в войну против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит со специальным заявлением о том, что войска Северной Кореи находятся на территории РФ и могут быть задействованы в войне против Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Выступление Рютте запланировано вместе с высокопоставленными представителями Южной Кореи, которые прибудут на переговоры в понедельник, 29 октября.

Также для участия в брифинге приглашены послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, а именно Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Австралии.

После встречи Марк Рютте выступит с заявлением для СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что военных КНДР на войну против Украины везут гражданскими грузовиками.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание The Telegraph назвало причины, по которым КНДР решила вступить в войну России против Украины.

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