Генсек НАТО заверил, что США не прекращают поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию и вооружение в сотрудничестве с европейскими союзниками, невзирая на геополитические вызовы и дискуссии вокруг санкций.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают поддержку Украины, в частности, продолжают передавать разведывательные данные и вооружения в координации с европейскими союзниками.

Об этом он заявил в интервью CBS .

По словам Рютте, Вашингтон и дальше обеспечивает Украину критически важной информацией и ресурсами для противодействия российской агрессии. Эта помощь осуществляется в тесном сотрудничестве со странами Европы, чтобы у украинской армии было все необходимое на поле боя.

Комментируя параллели, которые президент США Дональд Трамп провел между поддержкой Украины и взаимодействием России с Ираном, генсек НАТО подчеркнул: ситуации не тождественны, а США действуют в рамках более широкой стратегии сдерживания.

Также Рютте коснулся вопроса санкционной политики, в частности возможного ослабления ограничений в отношении российской нефти. Он отметил, что подобные решения являются частью сложной балансировки интересов, осуществляемой американской администрацией в условиях глобальной напряженности.

«Президент вынужден учитывать разные факторы, принимая такие шаги», — пояснил он.

Глава НАТО добавил, что команда Белого дома — в частности, Джаред Кушнер, Стив Виткофф и Марко Рубио — постоянно взаимодействует с украинской стороной. По его словам, цель этих контактов – усилить давление на Россию и подтолкнуть ее к переговорам.

Рютте также сообщил, что имел продолжительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. По его словам, украинский лидер настроен на достижение договоренностей и союзники работают над тем, чтобы Россия также была готова к конструктивному диалогу.

Напомним, ранее Генсек НАТО расхвалил Трампа за урегулирование войны в Украине.

Марк Рютте не стал критиковать президента Трампа за решение США упразднить санкции на экспорт российской нефти, которое помогает Путину вести свою войну против Украины.

