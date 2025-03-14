Генсек НАТО заявил, что "было бы нормально" возобновить отношения с РФ

Он отметил, что нормализация отношения может быть только после окончания войны в Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с Россией должны быть, в конце концов, нормализованы.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Рютте заявил, что отношения с Россией в конце концов должны быть нормализованы, когда прекратят боевые действия в Украине, подчеркивая необходимость продолжать давление на Москву, чтобы обеспечить прогресс в переговорах о прекращении огня.

"Это нормально, если война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы возобновить нормальные отношения с Россией", — говорит генсек НАТО.

"Мы должны сохранять давление на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", – продолжил он.

Главной задачей Рютте остается удержание США в НАТО, несмотря на частые заявления Трампа о том, что члены Альянса имеют поддержку Вашингтона, не тратя достаточно средств на оборону. Ранее Трамп угрожал вывести США из военного блока.

Рютте сказал, что он уверен, что Трамп "предан НАТО" и "здесь нет места для сомнений", а также похвалил его за то, что он "вышел из тупика" между Россией и Украиной.

После публичного конфликта Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Рютте призвал украинского лидера возобновить отношения с США, в то же время высоко оценив вклад Вашингтона в поддержку Украины. В отличие от большинства европейских лидеров, Рютте не выразил слова поддержки Зеленскому. Хорошие рабочие отношения с Трампом считаются одним из главных преимуществ Рютте в его нынешней роли.

Он был одним из первых иностранных лидеров, поздравивших Трампа с переизбранием, а также одним из первых, кто посетил его в Мар-а-Лаго в ноябре.

Во время первого президентского срока Трампа Рютте, являясь премьер-министром Нидерландов, наладил с ним хорошие рабочие отношения. Став главой НАТО, он сделал наращивание оборонных инвестиций и увеличение расходов одним из своих ключевых приоритетов, что находит отклик у Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп успокоил союзников по НАТО, которых беспокоит угроза нападения России.

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