Генсек НАТО заявил, что нужно усилить поддержку Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заметил, что для мира еще более важно присоединение к НАТО Финляндии и Швеции.

А также призвал усилить поддержку Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что скоро мы сможем тепло приветствовать Швецию и Финляндию в Альянсе", - сказал Столтенберг на полях конференции по безопасности Folk och Försvar в Селене, что в Швеции.

Также он призвал усилить поддержку Украины и предупредил, что недооценка России может иметь серьезные последствия для безопасности в скандинавском регионе.

Заявления Столтенберга

Столтенберг заявил, почему важно поддерживать Украину в войне с путинской Россией. Она должна быть побеждена, иначе мир станет уязвим перед авторитарными режимами.

Он считает, что Путин хочет не мирных переговоров, а выиграть время для нового наступления. Действия Кремля свидетельствуют о планах агрессора России возобновить наступление на Украину.

Также по его мнению окончание войны не нормализует отношения с Кремлем. Столтенберг убежден, что решение Москвы о вторжении в Украину будет иметь длительные последствия.

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