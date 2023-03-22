Генсек НАТО заявил, что содержательный диалог с Россией больше невозможен

Среда безопасности изменилась в Европе на долгие годы, даже если война в Украине завтра закончится.

Страны НАТО много лет работали над тем, чтобы иметь содержательный диалог с Россией, но в Москве решили отойти от этого.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает " Голос Америки ".

Он отметил, что содержательный диалог между НАТО и Россией больше невозможен из-за военной агрессии против Украины.

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Столтенберг заявил, что страны НАТО предпринимали все возможные дипломатические усилия, чтобы отговорить Россию от вторжения в Украину.

"Мы использовали все усилия, чтобы попытаться предотвратить вторжение в Украину, — говорит Столтенберг. — Но после вторжения это (диалог. — Ред.) не имеет смысла. Мы не можем вести никакого содержательного диалога со страной, которая несет ответственность за незаконную агрессию против соседней Украины", — отметил генсек.

Кроме того, Столтенберг заявил, что среда безопасности изменилась в Европе на долгие годы, даже если война в Украине завтра закончится.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО видели "некоторые признаки" того, что Россия попросила Китай помочь ей летальным оружием в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Украины прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего о "падении Бахмута" в ближайшее время.

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