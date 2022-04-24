Генсек ООН едет в Анкару на встречу с Эрдоганом, а затем отправится к Путину и Зеленскому

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе встретится с лидерами Турции, Украины и РФ.
Генсек ООН на следующей неделе направляется в турецкую столицу Анкары, после чего поедет в Москву и Украину.
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 25 апреля, Гутерриш посетит Анкару, где его примет президент Реджеп Эрдоган.
Затем генсек ООН посетит Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным, а также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В Украине Гутерриш встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Напомним, ранее Россия ответила отказом на предложение генсека ООН о введении в Украине "пасхального перемирия".