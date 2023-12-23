Генсек ООН не уверен в успехе повторения "зернового соглашения"

Но, по его мнению, было бы хорошо, если бы в Черном море улучшились условия свободы мореходства.

Возобновление полноценного функционирования Черноморской зерновой инициативы в прежней форме вряд ли будет иметь смысл.

Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, — пишет Укринформ.

“Мы поддерживаем контакт с обеими сторонами, пытаясь обрести новые формы. Не думаю, что повторение "зернового соглашения" будет иметь смысл", — отметил он.

В то же время, по словам Гутерреша, "было бы очень интересно, если бы в Черном море удалось создать условия для свободы мореходства".

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Напомним, после выхода РФ из "зернового соглашения" она неоднократно атаковала украинскую портовую инфраструктуру. Так, в среду 8 ноября Россия обстреляла порт в Одесской области. Под удар попало судно под флагом Либерии, погибший.

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