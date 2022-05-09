Генсек ООН одобрительно отозвался об эвакуации более 170 человек из Мариуполя

Группа эвакуированных безопасно прибыла 8 мая в Запорожье.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш одобрительно отнесся к операции по эвакуации более 170 гражданских лиц из Мариуполя, в том числе "Азовстали".
Об этом говорится в заявлении генсека, пишет Укринформ.
«Я приветствую прибытие новой группы из более 170 гражданских лиц, эвакуированных с металлургического завода «Азовсталь» и других районов Мариуполя в рамках операции по безопасному вывозу людей, успешно проведенной Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом Красного Креста», — заметил Гутерреш.
Группа эвакуированных безопасно прибыла 8 мая в Запорожье.
«Мои мысли с ними и со всеми людьми в Украине, которые страдают этой войной», — добавил он.
По его словам, всего с участием ООН из "Азовстали" и других районов Мариуполя эвакуировано более 600 человек.
Стоит отметить, что у защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственный способ, который будет гарантировать жизнь – стоять и бороться.
Читайте также:
- Число человеческих жертв в Мариуполе может быть намного больше 20 тысяч — Денисова
- В полку "Азов" назвали, сколько им удалось уничтожить кафиров в Мариуполе с начала войны
- Часть Мариуполя могли еще долго защищать: командир полка "Азов" объяснил, что помешало этому.