Генсек ООН одобрительно отозвался об эвакуации более 170 человек из Мариуполя

Генсек ООН одобрительно отозвался об эвакуации более 170 человек из Мариуполя

Группа эвакуированных безопасно прибыла 8 мая в Запорожье.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш одобрительно отнесся к операции по эвакуации более 170 гражданских лиц из Мариуполя, в том числе "Азовстали".

Об этом говорится в заявлении генсека, пишет Укринформ.

«Я приветствую прибытие новой группы из более 170 гражданских лиц, эвакуированных с металлургического завода «Азовсталь» и других районов Мариуполя в рамках операции по безопасному вывозу людей, успешно проведенной Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом Красного Креста», — заметил Гутерреш.

Группа эвакуированных безопасно прибыла 8 мая в Запорожье.

«Мои мысли с ними и со всеми людьми в Украине, которые страдают этой войной», — добавил он.

По его словам, всего с участием ООН из "Азовстали" и других районов Мариуполя эвакуировано более 600 человек.

Стоит отметить, что у защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственный способ, который будет гарантировать жизнь – стоять и бороться.

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