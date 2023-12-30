Генсек ООН осудил ракетные обстрелы России по Украине: заявление

Гутерреш заявил о гибели и ранении большого количества гражданских.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш самым «решительным образом» осудил широкомасштабные ночные атаки Российской Федерации на украинские города, гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил спикер Генсека Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ.

«Генеральный секретарь решительным образом осуждает широкомасштабный обстрел Российской Федерацией украинских городов и населенных пунктов по всей стране, в том числе гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Генсек также обратил внимание на гибель и ранение многих гражданских лиц.

Также читайте На Хмельнитчину следует еще одна группа вражеских беспилотников: раздаются взрывы

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

Читайте также: