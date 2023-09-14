Генсек ООН подчеркнул важность реформирования международных институтов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в очередной раз отмечает необходимость реформирования многосторонних институций, созданных после Второй мировой войны.

«Сегодняшние многосторонние институции, созданные после Второй мировой войны, отражают мощность и экономическую динамику того времени, а значит, нуждаются в реформировании», — подчеркнул он.

Об этом пишет Укринформ.

В Нью-Йорке вскоре состоится неделя высокого уровня с участием глав государств и правительств в рамках открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы соберемся в то время, когда человечество сталкивается с огромными вызовами – от ухудшения климатической ситуации до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, стремительного роста неравенства и драматических технологических сбоев», – сказал он.

По его словам, геополитические разногласия подрывают способность многосторонних институтов (к которым прежде всего принадлежит ООН – ред.), реагировать на вызовы.

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«Возникает многополярный мир, – объяснил он. – многополярность может быть фактором равновесия. Но она может привести к эскалации напряженности, фрагментации и даже худшего».

Чтобы объединить многополярный мир, нужны сильные, реформированные многосторонние институты, основанные на Уставе ООН и международном праве, добавил он.

Напомним, в распоряжение издания BILD попало секретное письмо генсека Гутерреша, которое он направил еще 28 августа главе российского МИД Сергею Лаврову. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предположил, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление зернового соглашения. По сути этого и потребовал Кремль, устраивая шантаж с экспортом украинского зерна.

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