Генсек ООН призвал привлечь к ответственности лиц, виновных в смерти его коллег в Судане

Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе 3 работников ООН.
Они погибли при выполнении своей работы.
Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
По его мнению, виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности.
Appalling.— António Guterres (@antonioguterres) 16 апреля 2023
Приготування шляп в Судане должно быть в смятениях и издевательствах граждан, включая 3 наших @WFP colleagues killed, zatímco vybírají z jejich роботи.
Тот ответственный должен быть brought to justice with delay.
Humanitarian workers are #NotATarget.
Напомним, что ранее в Судане 4-летние военные мятежи переросли в настоящую войну.
Напомним, в субботу, 15 апреля, в Судане произошла третья попытка государственного переворота за последние четыре года. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в африканской стране.
Читайте также: