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Генсек ООН призвал привлечь к ответственности лиц, виновных в смерти его коллег в Судане

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Генсек ООН призвал привлечь к ответственности лиц, виновных в смерти его коллег в Судане

Фото: Getty Images

Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе 3 работников ООН.

Они погибли при выполнении своей работы.

Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его мнению, виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности.

Напомним, что ранее в Судане 4-летние военные мятежи переросли в настоящую войну.

Напомним, в субботу, 15 апреля, в Судане произошла третья попытка государственного переворота за последние четыре года. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в африканской стране.

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Дата публикации
Просмотры
340
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