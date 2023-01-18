Генсек ООН сделал прогноз по срокам окончания войны в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прогноз по срокам окончания войны в Украине.
Генсек ООН Антониу Гутерриш не видит условий для окончания войны в Украине. Он убежден, что боевые действия окончатся, но не "в ближайшем будущем".
Об этом Гутерриш сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Guardian.
Генсек ООН заявил, что в ближайшем будущем он, к сожалению, не видит конца войны в Украине. По его словам, нет и условий для серьезных мирных переговоров между двумя странами.
"Эта война закончится. Все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", – сказал Гутерриш.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заговорил о новых причинах развязывания полномасштабной войны против Украины. Глава Кремля снова цинично заговорил "о защите людей", ежедневно погибающих от рук россиян.
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