Генсек ООН спрогнозировал, когда может завершиться война в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не ожидает скорейшего мирного урегулирования войны России против Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Гутерриш подчеркнул, что позиции сторон слишком отличаются, что делает невозможным достижение мира в ближайшее время. Украина стремится восстановить свою территориальную целостность, в то время как Россия хочет оккупировать значительные части украинских земель.

Реклама

«Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса в отношении Украины. Наша позиция очень четкая — нам нужно немедленное прекращение огня, но приведшее к решению на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи», — заявил Гутерриш.

Он также добавил, что Россия решительно выступает против идеи перемирия и настаивает на «глобальном соглашении», которого «крайне трудно достичь». Генсек ООН выразил опасение, что война может продолжаться еще какое-то время, а насилие будет иметь «драматическое влияние на гражданское население».

Напомним, война России против Украины точно близится к своему окончанию. Такое свое мнение в комментарии высказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется заключить соглашение» для завершения войны с Россией.

Реклама

Президент Владимир Зеленский утверждает, что остановить войну в Украине можно только тогда, когда США предоставят четкие гарантии безопасности. Зеленский надеется, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита американского лидера Дональда Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.