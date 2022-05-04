Генсек ООН во время ежегодного доклада обратит особое внимание на преступления сексуального насилия в Украине

Генсек ООН во время ежегодного доклада обратит особое внимание на преступления сексуального насилия в Украине

В Совбезе ООН обсудят выявленные случаи сексуального насилия со стороны российских оккупантов.

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела встречу с заместителем Генсекретаря ООН – Специальным представительницей по проблематике сексуального насилия в конфликтах Прамилой Паттен в рамках ее визита в Киев.

Об этом пишет МИД Украины.

Собеседницы осудили зверства российских оккупационных сил на временно неподконтрольных Украине территориях, особенно преступления сексуального насилия, совершенные российскими военными в Буче, Ирпене и других городах и селах Украины.

«Руководство Украины призывает международное сообщество продолжить активную работу по совместному противодействию российской пропаганде и проведению должного расследования российских преступлений войны», отметила Эмине Джапарова.

Спецпредставительница сообщила, что выступит перед Советом Безопасности ООН по выявленным случаям сексуального насилия со стороны российских оккупантов, а также проинформировала о подготовке ежегодного доклада Генсека ООН, в котором будет уделено особое внимание преступлениям сексуального насилия в Украине.

Эмина Джапарова поблагодарила Прамили Паттен за ее четкую позицию в поддержке Украины в борьбе с российским агрессором и ее солидарность с народом нашего государства.

«Украинские правоохранительные органы начали расследование более чем 9 тыс. военных преступлений, совершенных с 24 февраля 2022 года военнослужащими вооруженных сил и других военных формирований России на территории Украины. Россия уже унесла жизни более 3800 мирных жителей Украины и ранила более 4000. При этом были установлены факты пыток и сексуального насилия», – подчеркнула Эмине Джапарова.

Первая заместитель Министра поздравила подписание в рамках визита рамочного документа о сотрудничестве с Правительством Украины по предотвращению и реагированию на сексуальное насилие во время конфликта, ориентированного на противодействие последствиям военных преступлений российских войск в Украине.

Прамилла Паттен подчеркнула, что не могла оставаться в стороне страданий украинского народа и надеется на плодотворное и активное сотрудничество в рамках договоренностей для оказания эффективной поддержки Украине.

Читайте также:

"Мы не сдадимся" – генсек ООН написал послание украинцам после своего визита в Киев