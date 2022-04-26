Генсек ООН встретился с Лавровым и призвал немедленно прекратить войну

Генсек ООН встретился с Лавровым и призвал немедленно прекратить войну

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился 26 апреля в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым и призвал государство как можно скорее прекратить войну в Украине.

Гутерреш подчеркнул – все признаки свидетельствуют о том, что развязанная Россией война в Украине является именно войной, а не вымышленной "спецоперацией".

Об этом пишет Еuronews.

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"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы найти пути для эффективного диалога, как можно быстрее создать условия для прекращения огня, создать условия для мирного решения", – рассказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что следует сделать все, чтобы "минимизировать страдания людей".

Гутерреш также заявил, что международное сообщество не соглашается с тем, как называет свое вторжение в Украину Россия.

"По мнению Российской Федерации, происходящее является специальной военной операцией с заявленными целями. По мнению ООН, согласно резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей, вторжение России в Украину является нарушением ее территориальной целостности и нарушением устава ООН", – заявил генсек ООН.

Напомним, после встречи с Лавровым у Гутерреша запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а после этого генсек ООН отправится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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