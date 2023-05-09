Генсек ООН заявил о невозможности мирных переговоров с Россией: у Зеленского "поражены" этими словами

Подоляк не разделяет мнение Гутерриша и назвал ему четкие условия для достижения мира.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности мирных переговоров между Украиной и Россией, и эти слова уже прокомментировали в Офисе президента.

Свое заявление Гутерриш сделал в интервью испанской газете El Pais.

Так, генсек ООН сказал — "обе стороны уверены, что могут победить". По словам руководителя организации, ее цель – "справедливый мир согласно международному праву и Уставу ООН".

"К сожалению, я считаю, что на этом этапе мирные переговоры невозможны. На этот момент я не вижу возможности достичь немедленно – не говорим о будущем – всеобъемлющего прекращения огня, мирных переговоров", – заявил Гутерриш.

Как на заявление Гутерриша отреагировали у Зеленского

Комментируя заявление генсека ООН, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Сети, что "мир вполне возможен" и назвал условия для его достижения.

"Фраза Генсека ООН Антониу Гутерриша, что "мир в Украине сейчас невозможен", несколько поражает. Потому что мир вполне возможен, если: 1. Агрессору напомнят наконец соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию. 2. Перестанут считать России частью ООН и СБ ООН. 3. Россия выведет свои войска из Украины", – говорится в сообщении Подоляка.

Он также призвал "не плодить смыслы" и не "оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно".

Мирные переговоры Украины с РФ

По оценкам экс-госсекретаря США и политолога Генри Киссинджера по состоянию на май, война в Украине приближается "к переломному моменту", а переговоры могут состояться уже в конце года.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия понимает только язык "войны", поэтому любые заявления о "мирном" урегулировании ее агрессии не имеют смысла.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о начале украинского контрнаступления в ближайшие недели. По мнению политика, в случае успеха это приблизит "переговоры, способные построить справедливый мир".

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