Генсекретарь ОБСЕ поделилась, что принятие решений консенсусом не работает

Принцип принятия решений консенсусом в ОБСЕ работает не так, как планировалось в начале создания организации.

Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, — пишет Укринформ.

"У нас есть правило консенсуса, потому что идея этой организации изначально заключалась в том, чтобы собрать вместе государства, которые расходились во взглядах друг с другом по многим вопросам, но все же видели возможность укрепить стабильность и безопасность путем объединения. Принятие решений на основе консенсуса должно было способствовать укреплению доверия. Но сегодня это работает не так, как должно работать", — отметила Шмид.

По словам генсекретаря ОБСЕ, в вопросе достижения консенсуса в организации и раньше "никогда не было легко, а в настоящее время достичь его особенно сложно". "Важная работа может быть остановлена или вообще сорвана одним государством-участником, когда за столом сидят 57 участников. Сказать, что это разочаровывает – это ничего не сказать", — отметила она.

"Что касается реформ, то есть много предложений, как улучшить работу ОБСЕ, и многие из них – вопросы, которые должны решать наши страны-участницы. Лично я делаю все, что в моих силах, в пределах моего мандата, чтобы возглавить те изменения, которые сделают Секретариат ОБСЕ более эффективным и действенным, более прозрачным и подотчетным, более инклюзивным и открытым для сотрудничества", — добавила глава.

По ее убеждению, сейчас "трудно говорить об открытом диалоге", но "в будущем взаимодействие в регионе ОБСЕ будет необходимо". В то же время, такое сотрудничество в регионе "может происходить только при условии добросовестного подхода и на основе уважения к основным принципам и обязательствам".

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"Это ключевое для того, чтобы начать восстанавливать доверие и сотрудничество. И ОБСЕ призвана играть важную роль в этом процессе. Она остается единственной платформой для диалога безопасности в регионе, который включает как Россию, так и Украину. Мы имеем уникальный опыт и знания, которые способствуют мирному и устойчивому движению вперед", — резюмировала она.

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